Утверждается, что причина пожара "пока остается неизвестной".

Днем во вторник, 13 февраля, в Москве загорелся завод "МиГ" на Ленинградском проспекте, сообщает российский Telegram-канал Baza.

Отмечается, что, по предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.

Также указывается, что возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания, площадь пожара - 70 квадратных метров.

"Причина пожара пока остается неизвестной. На данный момент (13:00) проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода", - говорится в сообщении.

Обновлено 13:31. Сообщается, что открытое горение на территории завода "МиГ" в Москве якобы ликвидировано.

"Кровля продолжает тлеть. Пожарные пытаются предотвратить распространение огня на соседние здания: разбирают кровлю и проливают перекрытия, чтобы огонь не перешел дальше", - говорится в новом сообщении.

Как известно, завод производит боевые самолеты для Минобороны РФ.

Завод "МиГ в Москве - справка

В открытых источниках указывается, что предприятие объединяет в себе все аспекты конструирования, изготовления, поддержания и ремонта самолетов марки "МиГ".

Продуктовый ряд АО "РСК "МиГ" включает истребители-перехватчики, многофункциональные боевые самолеты (МиГ-29, МиГ-31).

Флагманский продукт - авиационный комплекс МиГ-35 для Министерства обороны России.

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