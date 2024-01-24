Украина должна получить 42 истребителя от Нидерландов, 19 - от Дании, и, возможно, около дюжины - от Норвегии.

Американские истребители F-16 без сомнения повысят способность Украины сражаться в воздухе. Масштаб воздействия зависит от того, сколько самолетов в конечном итоге получит Киев. У Дании, Нидерландов и Норвегии больше нет F-16, которые можно было бы отдать. Но у других стран НАТО, в частности у США, старых истребителей в изобилии, пишет Forbes.

Издание напоминает, что Украина должна получить 42 самолета от Нидерландов, 19 - от Дании, и, возможно, около дюжины - от Норвегии.

"Пилоты проходят подготовку в Румынии и США в ожидании прибытия первых боеспособных F-16 в Украину в ближайшие недели", - отмечает Forbes.

Истребители F-16 - возможности

Одномоторные сверхзвуковые F-16 должны существенно повысить возможности ВС Украины выполнять самые опасные воздушные задачи, включая подавление и уничтожение средств ПВО российских войск, говорится в публикации.

Указывается, что F-16, оснащенный сенсорным блоком AN/ASQ-213 и вооруженный ракетами AGM-88, может обнаруживать и нацеливаться на объекты противовоздушной обороны противника на расстоянии до 130 километров.

"Для задач по завоеванию превосходства в воздухе лучшей ракетой F-16 является AIM-120, дальность действия которой достигает 90 километров… Что еще более важно, AIM-120 - это ракета типа "выстрелил и забыл" с собственным крошечным радаром. Пилот может уйти сразу после выстрела", - добавляет издание.

Благодаря дальности обнаружения более 110 километров радар AN/APG-66(V)2 F-16 превосходит радары старых МиГов и "Су".

Также у F-16 есть Link-16: защищенный радиоканал передачи данных, который соединяет истребитель с другими силами, включая батареи ПВО Patriot и другими самолетами. Таким образом, пилот F-16 видит то, что видят остальные экипажи.

МиГ и "Су" - какие самолеты есть у Украины сейчас

Отмечается, что украинские Воздушные силы эксплуатируют двухмоторные сверхзвуковые МиГи и "Су" в нескольких вариантах, каждый из которых имеет один и тот же главный недостаток - их электроника.

"Воздушные силы ВСУ вступили в войну в феврале 2022 года, имея около 50 МиГ-29, и на данный момент потеряли 22 в боях, но получили от иностранных союзников 27 МиГ-29 на замену", - пишет Forbes

Украинские модели МиГ включают: МиГ-29С, МиГ-29Г, МиГ-29АС, МиГ-29МУ1 и МУ2.

"Несмотря на различные модернизации, все украинские МиГ-29 имеют общий недостаток - радары N019, которые печально известны своей малой дальностью обнаружения и восприимчивостью к помехам противника. Украинские ВС с помощью партнеров модифицировали МиГи для запуска боеприпасов западного производства, включая планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition с GPS-наведением и противорадиолокационные ракеты AGM-88. Но интеграция является грубой, и пилоты МиГов не могут использовать боеприпасы в своих лучших режимах", - говорится в публикации.

Что касается самолетов "Су", то в начале широкомасштабной войны у Украины их было всего пару десятков Су-27, 13 - потеряли в ходе боевых действий. При этом украинским техническим специалистам потенциально удалось вернуть в строй десятки самолетов "Су", которые были заземлены.

Версии включают в себя: Су-27С, Су-27П, Су-27УБ, Су-27ПУ, Су-27С1М, Су-27П1М, Су-27УБМ1 и Су-27ПУ1М.

"Как и МиГ-29, Су-27 скованы радарами. Н-001 или Н-010 самолетов "Су" могут обнаруживать цели на максимальной дальности 50 или 60 миль и уязвимы для электронных помех", - отмечается в статье.

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