"Я все знаю": дворники по наводке полиции стали следить за москвичами - СМИ

Участковые дают им фотографии жильцов с подтвержденным коронавирусом, и те по возможности контролируют передвижения заболевших.

Дворников в Москве уличили в слежке за гражданами, зараженными коронавирусом.

Об этом сообщает издание Baza, ссылаясь на свои источники.

По их данным, дворники получают ориентировки от полицейских и смотрят, как москвичи с COVID-19 соблюдают карантин.

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Один из читателей рассказал изданию, что однажды вышел из дома и столкнулся с дворником. Тот намекнул, что «все знает», и подчеркнул, что носителям коронавирусной инфекции не стоит выходить на улицу. Мужчина обратился за разъяснениями к участковому, который сказал, что в его доме действительно проживает больной, а дворника попросили за ним последить. Однако он перепутал и случайно обратился к другому человеку.

Данную информацию Baza подтвердили еще несколько источников в полиции в разных районах столицы - московские дворники действительно помогают выследить тех, кто должен сидеть дома.

Участковые дают им фотографии жильцов с подтвержденным коронавирусом, и те по возможности контролируют передвижения заболевших. Иногда полицейские, как утверждает издание, неофициально привлекают к работе и других сотрудников, например косильщиков травы.

Как сообщал УНИАН, в России Ирину Карабулатову, бывшего профессора РУДН, прикованную к кровати из-за болезни, оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о нарушении карантина.

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