Прикованную к кровати москвичку оштрафовали за "нарушение" самоизоляции

Штраф ей выписали из-за того, что она не установила на телефон приложение «Социальный мониторинг».

Ирину Карабулатову, бывшего профессора РУДН, прикованную к кровати из-за болезни, оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о нарушении карантина.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Карабулатова получила инвалидность первой группы после того, как у неё в позвоночнике сломалась 20-винтовая конструкция. По ее словам, это произошло после медицинских операций, а во время последней операции на позвоночнике ей повредили лёгкое. Женщина рассказала, что функция лёгких у неё ослаблена, и любой сквозняк обостряет ситуацию.

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Некоторое время назад у женщины обострился тонзиллит, ей поставили диагноз ОРВИ. Коронавирус у неё не обнаружили. Однако вскоре Карабулатова обнаружила на сайте «Госуслуги», что ей назначен штраф за неустановку приложения «Социальный мониторинг». Оно предназначено, чтобы отслеживать местоположение заражённого коронавирусом человека.

Женщина утверждает, что у неё нарушено 90 % двигательных функций, и самоизоляцию она соблюдает уже год.

«Социальный мониторинг» у меня не устанавливается - это первое. А второе - если он не устанавливается, его должны предоставлять. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я его установить», - написала Карабулатова. Также она подчёркивает, что не может обжаловать штраф.

Как сообщал УНИАН, в России нарушитель самоизоляции убежал от пятерых правоохрантилей и покорил сеть.