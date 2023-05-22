Пока нет подтверждений, что глава РПЦ был в машине в момент ДТП.

В Москве произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего главе РПЦ патриарху Кириллу. Об этом сообщают российские СМИ.

Авария случилась в центре российской столицы. Как видно на попавших в сеть кадрах, автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на перекрестке. Кто кого не пропустил, пока не ясно.

Российские телеграм-каналы пишут, что одному человеку оказали медицинскую помощь, но серьезных травм не получил никто. Был ли в автомобиле сам патриарх Кирилл, на данный момент неизвестно. Издание ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах пишет, что "в машине с правительственными номерами не было пассажиров".

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Этой ночью российские власти заявили об атаке квадракоптера на административное здание в одном из районов Белгородской области. Они утверждают, что ночью некий квадрокоптер сбросил взрывное устройство на здание сельской администрации, в результате чего загорелась крыша.

А несколькими днями ранее в Подмосковье дети живьем сожгли 11-летнего мальчика. Известно, что между детьми произошла ссора, после которой мальчика заперли в сарае, заколотили гвоздями и подожгли. В итоге ребенок сгорел заживо.

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