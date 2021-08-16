Тела обнаружены в лесном массиве на 63 км железной дороги Санкт-Петербург – Выборг.

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили сожженные тела женщины и маленького ребенка.

Об это сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области.

Тела обнаружены в лесном массиве на 63 км железной дороги Санкт-Петербург – Выборг.

По данным Telegram-канала Mash, их нашли случайные люди в 200 метрах от железнодорожных путей. Ребенку на вид 2,5 года, пол определить пока не удалось. У него на шее был провод. Также на месте происшествия эксперты обнаружили зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест.

Следственным отделом по городу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а, в" ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, в том числе малолетнего).

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Автор: Дмитрий Кулеба