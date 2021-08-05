В российском городе супруга случайно убила мужа, узнали журналисты.

В российском городе Тосно (находится в Ленинградской области), в субботу вечером, 31 июля, в жилье на кухне пьяная 32-летняя безработная женщина обварила 25-летнего мужа.

Супруга случайно убила мужа – не смогла удержать равновесие и вылила на него кипяток, сообщил в четверг, 5 августа, РЕН ТВ.

По его данным, мужчина получил сильные ожоги, в частности, лица, и умер на месте происшествия.

Женщину задержали правоохранители. После гибели мужчины начато дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса России "Причинение смерти по неосторожности".

Позже женщину отпустили на свободу под подписку о невыезде.

Напомним, в РФ за причинение смерти по неосторожности одному человеку грозят исправительные работы на срок до двух лет или ограничение/лишение свободы на период до двух лет, или принудительные работы на такой же срок.

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Автор: Екатерина Присяжнюк