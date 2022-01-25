Кадыров публично называет себя "пехотинцем Путина".

В Кремле ответили на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который призвал ввести российские войска в Украину, чтобы якобы "навести порядок" в соседней стране.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге 25 января, цитирует пропагандистское РИА Новости.

"Я хочу напомнить, что основу нашей внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей большой радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - ответил Песков.

На вопрос, рассматривают ли Кадырова на высокие федеральные должности, Песков ответил, что "как и у любого гражданина, у него есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах".

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Накануне Кадыров сделал еще одно скандальное заявление, в котором поощрял Кремль пойти против Украины прямой войной, якобы "защищая" РФ: "Если бы я был президентом, я давно забрал бы Украину, направил туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и угрожают нашей безопасности, мы должны молчать что ли? Если бы в Сирии не остановили, это перешло бы все к нам, в Россию. Так же и с Украины все перейдет к нам, нужно принимать меры".

Кадыров враждебно высказывался относительно украинцев и Украины и раньше. Подчиненный Кремлю глава Чечни утверждал, что он смог бы "присоединить Украину", если бы об этом попросил сам Путин.

Заявления Кадырова звучат на фоне беспокойства мирового сообщества относительно намерений Москвы, которая, в частности под предлогом военных учений в Беларуси, сосредоточила вокруг Украины почти 100-тысячное войско.

По последним данным МО Украины, возможной датой вторжения России в Украину является 20 февраля.

В то же время между РФ, США и НАТО продолжаются переговоры по политике Альянса на условиях Москвы – пока безрезультатные для верхушки Кремля. Путин называет "красными линиями" вступление Украины в НАТО, потому что это, по его мнению, угрожает национальной безопасности самой России.

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