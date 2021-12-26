Кадыров назвал украинские территории "своими".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мог бы присоединить Украину к России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал во время брифинга в Грозном, который транслировали российские СМИ.

"Украинский вопрос - это не уровень президента страны (президента России Владимира Путина, - ред.), это мой уровень. Если бы мне поручили - я бы давно решил этот вопрос или присоединил бы Украину к Чеченской республике", - заявил Кадыров.

Читайте такжеСкандал с Уруским: министр объяснил совместную фотографию с Кадыровым в ОАЭПо его мнению, Украину надо присоединить к России в случае продолжения политики президента Владимира Зеленского.

"По моему глубокому убеждению, если господин Зеленский и его команда так будут себя вести, то Украину должны присоединить к нашей стране", - заявил Кадыров.

"Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - добавил он.

Также он обвинил европейские страны в намерении разместить в Украине военные базы и стремлении таким образом диктовать условия России.

"Я говорил, что после Крыма (временной оккупации Крыма Россией, - ред.), необходимо будет забрать и Киев", - заявил Кадыров.

Напомним, в Кремле убеждены, что безопасность России находится под угрозой из-за присутствия НАТО в Украине.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что НАТО постепенно проникает на территорию Украины и в будущем фактически может остаться лишь формализация этого процесса.

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