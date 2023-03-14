Тарантиновские страсти развернулись в городе Железногорск под Красноярском.

Житель Красноярского края России ограбил приятеля, чтобы на эти деньги устроить поминки любимого кота. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Как выяснило следствие, в июле прошлого года группа мужчин распивала спиртное. 45-летний участник сабантуя отправился в магазин за очередной порцией горячительного и по пути увидел, что его кота, гулявшего на улице, сбил автомобиль.

Пьяная компания похоронила кота во дворе, после чего хозяин отправился в фотоателье и заказал фотографию погибшего питомца в траурной рамке. Вернувшись к собутыльникам, мужчина потребовал у одного из приятелей денег на "достойные поминки".

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Получив отказ, убитый горем хозяин четвероногого затеял потасовку и отобрал у приятеля сумку с 3,5 тысячами рублей. С этой добычей нападавший отправился заливать горе в одиночку, а владелец похищенных денег обратился в полицию.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал котолюба виновным в грабеже и назначил ему наказание в виде 4,5 лет заключения в колонии строгого режима.

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