Последний случай произошел во Внуково.

В этом месяце в России зафиксировали уже несколько авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда "Россия".

Это предприятие обеспечивает перевозку должностных лиц, а также представителей специальных служб и Вооруженных сил РФ. Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, один из инцидентов произошел 6 марта в московском аэропорте Внуково.

Так, при посадке борта ТУ 214 произошла поломка тормозных колодок одной из боковых стоек шасси, это едва не привело к выкатыванию самолета за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту могли находиться сотрудники Федеральной службы охраны и президентского протокола, летевшие из командировки.

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По данным журналистов, ранее у другого борта Специального летного отряда возникли проблемы с механизацией крыла. Этот самолет вез в Краснодар людей из сопровождения диктатора Путина.

Кроме того, в августе в Чите пришлось экстренно посадить Ту 214. Заявлялось, что это произошло из-за попадания птицы в двигатель, однако на самом деле произошла поломка шасси.

Поломки самолетов в России: последние новости

Как известно, из-за полномасштабного нападения на Украину в Россию запретили поставлять запасные части для самолетов.

В сети систематически появляются сообщения о различных поломках и инцидентах в гражданской авиации. По данным СМИ, в 2022 году в РФ зафиксировали 60 случаев неисправностей самолетов, а уже в 2023 - более 180.

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