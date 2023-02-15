В Госдуме РФ началась настоящая эпидемия Covid-19 в преддверии послания диктатора, которое запланировано на 21 февраля.

В Госдуме РФ депутаты массово заболели коронавирусом: диагнозы о наличие Covid-19 подтвердили минимум у 15 человек в рамках тестирования, которое Кремль организовал в преддверии послания российского диктатора.

Отметим, что речь идет о запланированном выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля. Как сообщил местный депутат Леонид Парфенов, соответствующие тесты на коронавирус члены Госдумы сдали 14 февраля. Уже сегодня выяснилось, что из 370 тестов 15 оказались положительными.

"Вчерашнее тестирование депутатов Госдумы на коронавирус выявило 15 положительных результатов из 370 сдавших", - написал он в Telegram.

Спецагенты ФСБ контролируют здоровье Путина и собирают за ним фекалии

Напомним, что спецагенты ФСБ РФ взяли под усиленный контроль здоровье российского диктатора Владимира Путина после новостей об ухудшении его самочувствия. Ежедневно его сопровождают около десятка докторов, которые маскируются под обычных охранников.

По данным СМИ, особую роль в этом деле доверили одному из агентов: он собирает экскременты российского президента для того, чтобы скрыть возможные проблемы со здоровьем Путина. Также их регулярно отдают на соответствующие анализы.

На данный момент известно о двух случаях со сбором экскрементов Путина: в 2019-м году во время визита Путина в Саудовскую Аравию, а также во время его поездки во Францию в 2017-м.

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