Директор института считает, что китайский станет языком повседневного знания, которым должен будет владеть любой образованный человек.

В России прогнозируют рост популярности китайского языка. Через 10 лет он может сравняться в РФ по популярности с английским.

Как пишет российский пропагандистский ресурс "РИА Новости", такой прогноз сделал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Китайский станет языком повседневного знания, которым должен будет владеть любой образованный человек, работающий с большим количеством информации, с интернетом, считает эксперт", – говорится в сообщении.

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Сближение России с Китаем

Министр обороны Китая Ли Шанфу приехал с визитом в Россию. Во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным он поблагодарил диктатора за "содействие миру во всем мире".

Кроме того, министр иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР готова к партнерству с Россией. Пекин также намерен сотрудничать с международным сообществом для политического урегулирования войны России против Украины.

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