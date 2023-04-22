Путин взял финансирование российской науки под собственный контроль.

На фоне массовых антироссийских санкций, веденных в связи с вторжением РФ в Украину, президент страны-агрессора Владимир Путин взял финансирование российской науки под собственный контроль.

Об этом Путин заявил по итогам заседания Совета по науке и образованию, сообщает The Moscow Times.

Отныне деньги, которые бюджет агрессора выделяет на финансирование российской науки, должны в первую очередь направляться на "стратегические инициативы президента Путина".

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"В приоритетном порядке должны финансироваться исследования, тематика которых непосредственно связанна с реализацией стратегических инициатив президента и которые имеют критическое значение для обеспечения технологического суверенитета РФ", - говорится поручениях Путина.

Война в Украине и российская наука

После того, как Россия напала на Украину федеральный бюджет агрессора в 2022 году выделил на гражданскую науку 569 млрд рублей — на 57,6 млрд меньше, чем годом ранее.

"Секвестр" ассигнований на научные исследования правительство провело впервые с 2017 года, пустив "под нож" в первую очередь прикладные исследования: на них выделено 339,7 млрд рублей — на 61,7 млрд меньше, чем в 2021-м.

Номинальное сокращение расходов на науку составило 10%, чего бюджет агрессора не фиксировал с 2016 года. В реальном выражении — с учетом двузначной инфляции — научные организации потеряли более 20% финансирования.

Численность ученых в России в момент российского вторжения в Украину опустилась до нового минимума за всю современную историю страны — 340,1 тысячи исследователей. Общая численность научных работников, включая технический и вспомогательный персонал, с 2014 года сократилась на 10,5%, до 662,7 тысячи человек.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

В феврале 2023 года, выступая на заседании совета, Путин требовал от ученых сосредоточиться на технологиях и продукции, которые "позволят обеспечить работу здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности". Он настаивал, что по этим направлениям Россия не может позволить себе "критической зависимости от зарубежных институтов".

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