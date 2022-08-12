Документом предусмотрено установление особого статуса английского языка как языка международного общения и значительное расширение сферы его применения в Украине.

В Кабинете министров разработали законопроект об установлении особого статуса английского языка как языка международного общения.

Об этом сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

"Расширение сферы применения английского языка в Украине будет способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейское сообщество. Каждый украинец, который будет изучать английский язык, будет значительно больше осведомлен о европейской жизни. Это также поможет формированию субъектности Украины в мировых глобализационных процессах. Кроме того, после нашей победы, будет влиять на рост инвестиционной и туристической привлекательности Украины", – отметил он.

По его словам, документом предусмотрено: установление особого статуса английского языка как языка международного общения; значительное расширение сферы применения английского языка в Украине; английский язык будет обязательным в отдельных публичных сферах общественной жизни, где имеются международные коммуникации.

Будет создана межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки актов законодательства по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения. В ее состав будут входить народные депутаты Украины, представители государственных органов и общественности. Сейчас в МКИП обобщаются предложения, поступившие от государственных органов и общественности, и готовится проект приказа о создании такой межведомственной рабочей группы.

С учетом наработок межведомственной рабочей группы будет подготовлен законопроект об обеспечении функционирования английского языка как языка международного общения, проведено его общественное обсуждение и подготовка для представления на рассмотрение правительства.

Карандеев подчеркнул, что сейчас Украина по мировому рейтингу занимает 40 позицию из 112 стран мира по уровню владения граждан английским языком.

"Трансформация статуса английского языка должна решить эту проблему. Это стратегический курс Украины к членству в ЕС. В проекте закона предусматривается урегулирование использования английского языка в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь, это касается международных коммуникаций. Проект является некой декларацией, которая будет фиксировать позицию государства в отношении английского языка и видения, что дополнительно необходимо будет сделать в отдельных планах и программах", – отметил первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины.

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