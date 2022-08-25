Убийца заявил, что его собутыльник якобы был из Украины и "сам доводил".

В Геленджике (Краснодарский край России) спор о войне в Украине закончился жестоким убийством.

Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, мужчины – местный житель и 32-летний турист из Белгорода Николай Павлов – познакомились в городе в ночь на 25 августа.

Во время распития спиртного возник конфликт, причиной, вероятно, стал спор о войне в Украине – об этом заявил сам нападавший. Тогда Павлов ударил собеседника ножом в горло. От полученного ранения мужчина скончался до приезда медиков.

Опрошенные корреспондентом "Кавказ.Реалии" очевидцы рассказали, что спор между мужчинами "слышал весь двор", конфликт продолжался не менее получаса. По словам жителей соседнего дома, убитый перед смертью выкрикнул "Слава Украине".

На появившейся в сети записи, сделанной сразу после задержания Павлова, он объясняет, что его собутыльник якобы был из Украины, "сам доводил" и "обещал голову (моей) мамке отрезать".

"Он украинец вонючий. … Что в руке было, то и получилось", – говорит убийца.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 17 август российские правоохранители задержали 16 437 человек, связанных с антивоенными протестами.

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