Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального показала несколько сотен фотографий со стройки резиденции президента РФ под Геленджиком, которую окрестили "дворцом Владимира Путина".
Расследователи опубликовали фото в новом расследовании.
Команда Навального сравнила фотографии строительства со своей 3D-визуализацией, сделанной по строительным чертежам и каталогам материалов и мебели. Оказалось, что предварительно полученные материалы во многом совпадают с реальными интерьерами здания.
"Сюрприз, Путин гораздо хуже, чем мы представляли. Если вам казалось, что в фильме мы с интерьерами перегнули, преувеличили и украсили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания", - заявили расследователи.
Совпадения 3D-визуализации и реальных фотографий "дворца Путина" свидетельствуют о том, что соратники Навального почти полностью угадали с внешним видом дворца, его внутреннего двора, фонтанов, балконов и галерей.
С большой точностью Команда Навального визуализировала читальню, спальню, комнаты отдыха и ванную, за исключением отдельных элементов. В то же время некоторые детали интерьера за год изменили. Например, в читальне оказалось "заметно больше" золота, в спальне дизайнеры "уменьшили количество орлов", а в комнате отдыха "не докрутили" потолок.
Не совпали данные по интерьеру театра.
"Мы представляли это помещение светлым, белым, с золотой отделкой и бордовыми тканями... А оно все деревянное. Все! Все, что попадает в поле зрения, сделано, вырезано из дерева. Стены, потолки, балконы в дереве с позолотой", - говорится в расследовании.
Расследователи заявили, что разочаровались дизайном кальянной, которую они называют "стриптиз-клубом". Комната украшена деревянными панелями с контурами башен в восточном стиле и двуглавыми орлами.
Читайте такжеУ Навального показали "секретную дачу" Путина, на которой он принимал Януковича (видео)
В прошлом расследовании о "дворце Путина" расследователи рассказали о помещениях за пределами дворца. Тогда команда Навального приняла его за оранжерею. Как выяснилось, это будет комплекс ресторанов с террасой общей площадью 5 700 квадратных метров.
Дворец Путина": что известно о расследовании Навального
- 19 января Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального (ФБК) опубликовал расследование о масштабном дворец президента Владимира Путина под Геленджиком.
- ФБК утверждает, что резиденция президента России площадью 68 гектаров на мысе Идокопас была построена в 2010 году, её стоимость составляет около миллиарда долларов. На её территории есть подземный ледовый дворец, церковь, 80-метровый мост "для подхода к чайному домику", тоннель для спуска из дворца к морю.
- По данным ФБК, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фильм о резиденции Путина "чушью", а Навального – "жуликом", призвав россиян не поддерживать его деньгами.
- Как стало известно, за несколько дней фильм Навального набрал 50 млн просмотров в YouTube. Некоторые словосочетания из подробных планов резиденции озадачили пользователей сети и стали мемами ("аквадискотека", "склад грязи").