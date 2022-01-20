Расследователям удалось узнать детали интерьера и получить сотни фотографий со строительства.

Команда российского оппозиционного политика Алексея Навального показала несколько сотен фотографий со стройки резиденции президента РФ под Геленджиком, которую окрестили "дворцом Владимира Путина".

Расследователи опубликовали фото в новом расследовании.

Команда Навального сравнила фотографии строительства со своей 3D-визуализацией, сделанной по строительным чертежам и каталогам материалов и мебели. Оказалось, что предварительно полученные материалы во многом совпадают с реальными интерьерами здания.

"Сюрприз, Путин гораздо хуже, чем мы представляли. Если вам казалось, что в фильме мы с интерьерами перегнули, преувеличили и украсили, вы очень ошибались. Жизнь, как это бывает, превзошла любые наши ожидания", - заявили расследователи.

Совпадения 3D-визуализации и реальных фотографий "дворца Путина" свидетельствуют о том, что соратники Навального почти полностью угадали с внешним видом дворца, его внутреннего двора, фонтанов, балконов и галерей.

С большой точностью Команда Навального визуализировала читальню, спальню, комнаты отдыха и ванную, за исключением отдельных элементов. В то же время некоторые детали интерьера за год изменили. Например, в читальне оказалось "заметно больше" золота, в спальне дизайнеры "уменьшили количество орлов", а в комнате отдыха "не докрутили" потолок.

Не совпали данные по интерьеру театра.

"Мы представляли это помещение светлым, белым, с золотой отделкой и бордовыми тканями... А оно все деревянное. Все! Все, что попадает в поле зрения, сделано, вырезано из дерева. Стены, потолки, балконы в дереве с позолотой", - говорится в расследовании.

Расследователи заявили, что разочаровались дизайном кальянной, которую они называют "стриптиз-клубом". Комната украшена деревянными панелями с контурами башен в восточном стиле и двуглавыми орлами.

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В прошлом расследовании о "дворце Путина" расследователи рассказали о помещениях за пределами дворца. Тогда команда Навального приняла его за оранжерею. Как выяснилось, это будет комплекс ресторанов с террасой общей площадью 5 700 квадратных метров.

Дворец Путина": что известно о расследовании Навального