В эфирах федеральных телеканалов России стало меньше репортажей, отснятых военными корреспондентами на передовой.
Внимание на это обратили эксперты при СНБО.
Эфир росТВ насыщали сюжетами о русской армии в начале войны. Сегодня же подавляющее большинство таких публикаций является ретрансляцией официальных пропагандистских материалов об успехах оккупантов.
Центр противодействия дезинформации пишет, что этому есть несколько объяснений.
Кроме версий о возможной передышке пропагандистов перед началом очередной наступательной активности, или усталости населения от военных новостей и переходом на внутреннюю социальную тематику, это, в частности, может свидетельствовать о:
- мало поводов для оптимистичных сюжетов вместо декларируемых быстрых побед;
- усиление цензуры публикации собственных комментариев военкоров из-за их неоднократного наведения ударов ВСУ на позиции оккупантов;
- ослабление идеологического накала для дальнейшей корректировки целей войны, поскольку радикальные сторонники войны в случае негативного для РФ сценария станут главной угрозой режиму.
Война в Украине: актуальные данные
Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.
В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.
В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.
Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.
В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.
Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.
В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.
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