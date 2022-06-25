Центр противодействия дезинформации пишет, что этому есть несколько объяснений.

В эфирах федеральных телеканалов России стало меньше репортажей, отснятых военными корреспондентами на передовой.

Внимание на это обратили эксперты при СНБО.

Эфир росТВ насыщали сюжетами о русской армии в начале войны. Сегодня же подавляющее большинство таких публикаций является ретрансляцией официальных пропагандистских материалов об успехах оккупантов.

Центр противодействия дезинформации пишет, что этому есть несколько объяснений.

Кроме версий о возможной передышке пропагандистов перед началом очередной наступательной активности, или усталости населения от военных новостей и переходом на внутреннюю социальную тематику, это, в частности, может свидетельствовать о:

мало поводов для оптимистичных сюжетов вместо декларируемых быстрых побед;

усиление цензуры публикации собственных комментариев военкоров из-за их неоднократного наведения ударов ВСУ на позиции оккупантов;

ослабление идеологического накала для дальнейшей корректировки целей войны, поскольку радикальные сторонники войны в случае негативного для РФ сценария станут главной угрозой режиму.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне бросили все силы на захват Донбасса. 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию, на что защитникам понадобится несколько дней.

В районах Метелкиное, Сиротиное и Вороновое российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

В настоящее время оккупанты пытаются окружить Лисичанск, но, чтобы полностью изолировать город, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, анализируют в американском Институте изучения войны.

Об отступлении ВСУ из Лисичанска пока речь не идет.

В ОП убеждают, что военных удалось вывести из Горного и Золотого еще до того, как кольцо там замкнулось.

Оккупанты намерены окружить ВСУ в Луганской области.

В субботу утром российские захватчики нанесли ракетные удары по Житомирской, Львовской и Черниговской области, целясь преимущественно в военные объекты.

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