Россияне пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город.

Захватчики все еще совершают атаки на промзону Северодонецка и пытаются войти в Лисичанск.

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азот" и "стеклопластика". Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка", – говорится в сообщении.

В больнице Днепра спасают жизни двоих детей и матери из Малорязанцево под Лисичанском. Всех трех членов семьи медики госпитализировали в Днепропетровскую детскую областную больницу. Ранения они получили в четверг. Среди них – дети 2012-го и 2016-го годов рождения. Им оказывается высококвалифицированная помощь, отметил Гайдай.

Он добавил, что в районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделении украинских военных из указанных районов.

Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, который попал под вражеский обстрел.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые позиции. В то же время ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе пока не сообщают.

Отвод вооруженных сил Украины из Северодонецка продлится несколько дней, поскольку там находится множество подразделений.

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