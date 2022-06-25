Чтобы полностью изолировать Лисичанск, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Сиверска.

Украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российских оккупантов, которые столкнутся с проблемами, пытаясь окружить город.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские военные займут возвышенность в Лисичанске, что может позволить им некоторое время отбивать российские атаки, если россияне не смогут их окружить или изолировать", – пишет ISW.

Эксперты добавляют, что россиянам в Северодонецке необходимо будет создать переправы через реку с востока, что потребует дополнительного времени и усилий.

Чтобы полностью изолировать Лисичанск, российским оккупантам нужно будет перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска.

"Российские войска, вероятно, столкнутся с проблемами при завершении большого окружения вокруг города из-за неудачной попытки переправиться через реку в Белогоровке к северо-западу от Лисичанска в начале мая. Украинские войска, вероятно, проведут сознательный отход из Лисичанска, если российские войска будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе", – считают эксперты ISW.

Аналитики прогнозируют, что российские войска, скорее всего, предпочтут завершение оперативного окружения Лисичанска со стороны Лимана в будущем, вместо наземного штурма Славянска.

"Российские войска продолжают обстреливать Сиверск, вероятно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, отвод вооруженных сил Украины из Северодонецка продлится несколько дней, поскольку там находится множество подразделений. При этом, об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

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