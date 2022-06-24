По его данным, российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

Российские войска наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, применяя авиацию и ракеты "Точка-У".

Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко.

"Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", – сообщил Власенко.

По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.

"Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время", - сказал он.

Также Власенко добавил, что об отступлении украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

На сегодня, по подсчетам Власенко, в Северодонецке остается около 7-8 тыс. жителей, в Лисичанске – 10 тыс. До широкомасштабного вторжения России в каждом из этих городов проживали по 100 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые позиции. В то же время ни в Генштабе, ни в Минобороны о таком приказе пока не сообщают.

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