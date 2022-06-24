Противник активно продвигается к трассе "Бахмут - Лисичанск".

Успех российских оккупантов в Луганской области имеет все шансы перерасти из тактического в оперативный.

Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, украинское командование вывело всех солдат из наметившегося окружения в Горском и Золотом (южнее Лисичанска) ещё до того, как кольцо там замкнулось.

Арестович отметил, что противник активно продвигается к трассе "Бахмут - Лисичанск", намереваясь замкнуть украинские войска в котёл в Луганской области. Вывод украинских войск из Северодонецка советник главы ОПУ не подтвердил.

Арестович добавил, что наибольшую опасность сейчас представляет участок от Белой Горы (юго-восточнее Лисичанска) до Бахмутского направления.

"Там они действительно прорвались и на широком фронте идут вперед", - сказал он.

Напомним, украинским военным придется покинуть Северодонецк. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что решение по отводу войск уже принято.

На передовой в Северодонецке сейчас находятся и бойцы ВСУ, и Нацгвардия.

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