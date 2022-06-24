HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов

Появилось первое видео боевого применения дальнобойных американских РСЗО HIMARS на поле боя.

Ролик в Facebook выложил пользователь Павел Нарожный.

Украинские военные выпустили в сторону позиций оккупантов сразу несколько залпов.

23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

В тот же день Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.

HIMARS - американская высокомобильная реактивная система залпового огня, разработанная в конце 90-х годов.

Эта РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

Украине пока передали ракеты дальностью до 80 км.

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