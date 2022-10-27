Мобилизовать планируют более 300 осужденных.

В так называемой "Донецкой народной республике" готовят очередную партию заключенных для отправки на фронт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказал заместитель начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

"В так называемой "ДНР" готовят очередную партию заключенных для мобилизации. Так, согласно приказу Пушилина (главарь "ДНР" Денис Пушилин – УНИАН), состоится призыв более 300 осужденных лиц, отбывающих наказание в так называемой "службе исполнения наказаний Министерства юстиции ДНР", - рассказал он.

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По его словам, в то же время, из-за роста социального напряжения, главарь "ЛНР" Леонид Пасечник освободил от призыва студентов всех форм обучения. Однако демобилизовать студентов планируют не ранее, чем через два месяца, когда их удастся заменить новомобилизованными.

Мобилизация в России

По данным Минобороны Украины, по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

Также известно, что представители частных военных компаний России вербуют заключенных по всей стране на войну с Украиной.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России дефицитом желающих воевать против украинской армии.