В России смертельную опасность представляют даже тротуары во время дождя.

В российском Брянске девушка едва не утонула во время ливня прямо посреди улицы. Все из-за глубоченной ямы, которую оставили коммунальщики на дороге.

Так, в Сети ширится видео, на котором запечатлен момент, едва не ставший последним в жизни россиянки. Во время дождя девушка с зонтиком пыталась перейти дорогу, покрытую сплошными лужами. В определенный момент она выбрала неверную точку, чтобы сделать следующий шаг и с головой погрузилась в глубоченную яму, до вершка залитую водой.

К счастью для девушки, ей удалось выбраться из ямы и пойти дальше своей дорогой. Как пишут российские паблики, эта дыра посреди улицы - результат халатности коммунальщиков, бросивших яму, не огородив ее должным образом.

Как писал УНИАН, в Москве 15-летняя школьница умерла от передозировки наркотиками, которые ее знакомый "нашел на улице". 32-летний знакомый рассказал полицейским, что находку он решил употребить вместе с подругами-девятиклассницами. На следующий день одна из них и умерла.

А в Приморском крае пьяная мать попыталась убить своего двухлетнего сына, пока он спал. Все это она снимала на видео и присылала подруге. Женщина порезала спину малышу разбитой бутылочкой и решила "похвастаться" этим своей подруге. Именно та и вызвала полицию.

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