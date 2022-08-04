В результате ночного ракетного удара оккупантов по Харькову повреждено предприятие.

Российские захватчики обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в социальной сети Facebook.

В ночь на 4 августа российские военнослужащие наносили удар по Немышлянскому району г. Харькова, повреждены здания предприятия. Кроме того, образовалось две воронки диаметром 7 и 8 метров. "По предварительным данным, обстрел осуществлялся ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг в результате штурмов имеет частичный успех на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В свою очередь председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 3 августа сообщил, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по Харькову и районам области.

По его мнению, не имея успехов на фронте, оккупанты не только распространяют фейки, но и от бессилия продолжают террор против мирных людей.

Хврьков находится под постоянным огнем с тех пор, как украинские защитники отогнали захватчиков от города к окраине области.

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