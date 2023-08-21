В школу уже прибыли семь грузовиков с песком.

В российском Белгороде перед началом учебного года окна первых этажей школ закрывают мешками с песком.

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Евгения Бабакина - исполняющего обязанности директора "Центра образования №1". Это крупнейшая школа Белгородской области, регулярного попадающей под обстрелы с начала полномасштабной войны.

По словам Бабакина, в школу уже прибыли семь грузовиков с песком. Каждый из них перевозил от восьми до десяти тонн песка, но чтобы укрепить все окна, понадобится около 12 машин.

"Дополнительно все окна будут проклеены бронированной пленкой с внутренней стороны, эти работы начнутся на днях. Это программа для всех школ, все школы обязаны принять меры безопасности", - добавил директор.

Как пишет РИА Новости, очное и смешанное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях Белгородской области, которые находятся дальше 20 километров от границы. В каждом учреждении должны быть оборудованы укрытия, педагогов должны обучить оказанию первой помощи. В Белгороде учеба школах будет организована в два-три потока, а время уроков будет сокращено на 5-10 минут.

Ситуация в Белгороде - последние новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивил новыми цифрами о сбитых "украинских" дронах. Ранее чиновник заявил, что в районе 14:51 над Белгородским районом сработала система ПВО и насчитал 12 ликвидированных целей.

Уже через пару часов он отметился кратким уточнением в своем Telegram, что противовоздушная оборона РФ сбила три дрона. По данным Гладкова, речь идет об интервале с 13-50 до 14-40.

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