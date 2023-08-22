Одна из причин - Путину некого назначить на освободившееся место.

ФСБ пытается надавить на Путина, чтобы он уволил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, заявлял Bloomberg со ссылкой на свои источники, а также это подтвердил представитель ГУР МОУ Андрей Черняк.

Однако, как утверждает эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, Путин на это никогда не пойдет, и тому есть несколько причин.

"Насколько мы знаем модус операнди и модус вивенди Путина заключается в следующем: чем больше на него давят или просят снять с должности какого-то человека, тем менее вероятно что он это сделает", - говорит он.

По словам Ступака, Путин катастрофически не любит когда на него давят. Поэтому, если от Путина действительно требуют уволить Шойгу и Герасимова, скорее всего он этого не сделает.

Кроме того, по словам эксперта, есть еще одна причина, почему российский диктатор этого не делает - некого назначать на освободившееся место:

"Не сделает он это еще по той причине, потому что скамейка запасных у Путина – она не просто короткая, ее просто нет, ее просто сдали на металлолом, дерево сняли, металл продали".

Эксперт отмечает, что, к примеру, Шойгу – старый проверенный соратник Путина, у которого к тому же "ноль политических амбиций".

"Он инертен, ему бы тихонечко сидеть, зарабатывать деньги, распиливать бюджет российской армии, но не все вот это (политическая борьба)", - утверждает Ступак.

Если же на место Шойгу назначить молодого амбициозного перчспективного генерала, то, отмечает эксперт, возникает вопрос, "как долго ему будет интересно находиться в этих коротких штанишках министра обороны", так что он вполне может захотеть занять место Путина.

"У Путина там разные фантазии в голове играют, и потому он опасается назначать кого-то нового", - подытожил эксперт.

Увольнение Шойгу и Герасимова - что известно

Как сообщал представитель ГУР МОУ Андрей Черняк, внутриполитическая борьба внутри Кремля набирает обороты, и ФСБ предпринимает попытки сменить руководство российского Минобороны. Он отмечал, что конфликт между ФСБ и регулярной армией является продолжением мятежа Евгения Пригожина.

Попытки ФСБ надавить на Путина с требованием уволить Шойгу и Герасимова подтверждали также западные СМИ.

В выводах Института изучения войны также отмечалось, что в окружении Путина случился раскол, который ослабил режим президента РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: