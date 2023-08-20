После попытки бунта основателя ЧВК "Вагнер" лидера РФ попрекают тем, что он оставил "при должностях" Шойгу с Герасимовым.

Сторонники "жесткой линии" среди спецслужб РФ "выкручивают" Путину руки ради увольнения главы Минобороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба российской армии Валерия Герасимова.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на пять источников, ознакомленных с внутренней "кухней" Кремля.

В частности, речь идет о сторонниках более агрессивной войны с Украиной. После попытки бунта со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, они остались недовольным "мягкой" реакцией главы РФ в отношении "предателя".

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Сейчас там открыто высказывают сомнения в способности Путина, как президента, противостоять подобными "вызовам" на высоком уровне.

Также два источника сообщили Bloomberg, что некоторые ключевые структуры госбезопасности РФ поддержали попытки Пригожина сместить Шойгу с Герасимовым с должностей.

Теперь там продолжают настаивать на их "устранении", а также требуют от Путина введения военного положения и полномасштабной мобилизации.

Шойгу выдал новую цель путинской "СВО"

Напомним, на этой неделе глава Минобороны РФ стал посмешищем из-за новых абсурдных заявлений о войне в Украине. В социальных сетях его высмеяли сами россияне из-за объявления о том, что армия РФ не использует в войнах, и конкретно в Украине, кассетные боеприпасы. Также Шойгу указал, что гуманитарным "приоритетом" СВО стало возвращение солдат РФ из плена.

Позже эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что слова Шойгу связаны с болтливостью солдат РФ, которые в плену на камеру говорят не то, что хочет слышать режим Путина. Таким образом Шойгу попытался их запугать, считает он.

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