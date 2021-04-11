Завуч лицея «Эрудит» вызвала девочку к себе в кабинет и отругала за ролик в TikTok.

В Рубцовске Алтайского края 12-летняя школьница умерла после разговора с завучем.

Об этом сообщается в группе «Инцидент Рубцовск» во «ВКонтакте».

Сообщается, что завуч лицея «Эрудит» вызвала девочку к себе в кабинет и отругала за ролик в TikTok.

«Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp», - рассказала участница группы Олеся.

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В пресс-службе правительства Алтайского края заявили, что по сообщению о смерти ребенка проводится проверка.

В понедельник, 12 апреля, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ольга Казанцева и представители местного Минобрнауки отправятся в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.

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Автор: Денис Прядко