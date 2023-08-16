Оккупант в 2022 году исполнял обязанности командующего Восточного военного округа.

Прокремлёвские СМИ пишут о смерти заместителя министра обороны России - начальника Главного военно-политического управления МО Геннадия Жидко.

Он занимал должность заместителя министра обороны РФ, а в мае-июле 2022 года командовал всей оккупационной группировкой ВС РФ в Украине, сменив на этом посту генерала Дворникова.

"Бывший заместитель министра обороны России и руководитель штаба группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко умер в Москве на 58-м году жизни после продолжительной болезни", - сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Видео дня

Потери РФ в Украине - подробности

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию об общих боевых потерях РФ в войне против Украины. Как отмечается в сводке, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты потеряли 255 570 человек. 650 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого. 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов на утреннюю пробежку. Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия.

Вас также могут заинтересовать новости: