Силы обороны мощно обновили потери артиллерийских средств врага.

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил информацию об общих боевых потерях РФ в войне против Украины.

Как отмечается в сводке, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты потеряли 255 570 человек. 650 захватчиков ликвидированы за последние сутки.

Кроме этого, оккупанты потеряли за прошедшие сутки 11 танков (4324 в целом), 10 боевых бронированных машин (8380 в целом), 24 артиллерийских системы (всего 5152), 3 средства ПВО (всего 485), 6 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4248), 17 крылатых ракет (всего 1404), 30 авто и автоцистерн (всего 7614), 4 единицы специальной техники (773 всего).

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Также потери оккупантов включают 315 самолетов, 314 вертолетов, 18 кораблей и катеров.

Война в Украине - последние новости с фронта

15 августа спикер Генштаба Андрей Ковалев заявил, что у наших бойцов есть успехи в направлении Урожайного в Донецкой области, они закрепляются на достигнутых рубежах.

Сегодня Генштаб сообщил, что российские захватчики на Шахтерском направлении тщетно пытались восстановить утраченное положение возле поселка Урожайное Донецкой области, нанесли по населенному пункту авиаудары, били из артиллерии.

Также украинские защитники и защитницы продолжают двигаться вперед на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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