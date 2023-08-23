Сообщалось, что на борту находились 10 человек, все погибли.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его командиры находились на борту рухнувшего в Тверской области РФ самолета, пишет "Фонтанка".

Известно, что при крушении никто не выжил. Сообщалось, что на борту находились 10 человек.

Обновлено 21:45. Журналист Андрей Захаров со ссылкой на источники утверждает, что Пригожин и руководство ЧВК "Вагнер" вылетели сегодня в Россию из Африки.

Обновлено 21:35. Пригожин погиб, сообщил государственный телеканал Россия 24.

Обновлено 21:30. О том, что Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолета, также сообщает Собчак со ссылкой на источники.

Обновлено 21:20. Руководители "Вагнера" подтверждают факт гибели Пригожина и Уткина, заявил один из гауляйтеров Запорожской области Рогов. По его словам, информацию ему подтвердили "выдающиеся "музыканты", с которым он общался.

Напомним, как писал УНИАН, вечером 23 августа, в Тверской области РФ потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Российские Telegram-каналы со ссылкой на Росавиацию сообщили, что в разбившемся самолете среди пассажиров значился сам Евгений Пригожин. Также росСМИ писали, что на борту мог находиться и командир "вагнеров" и правая рука Пригожина - Дмитрий Уткин.

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