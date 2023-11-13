В росСМИ заявляют, что к инциденту "причастны" ВС Украины. Губернатор Гладков "запутался" в комментариях и говорит, что это фейк.

Утром 13 сентября неизвестная ДРГ пыталась прорваться в Белгородскую область. На границе произошел бой.

По данным росСМИ, к инциденту "причастны" Вооруженные силы Украины. Предполагаемая ДРГ состояла из 8 человек. Она пыталась зайти в область на УАЗе с буквой Z, указал Mash.

"Диверсанты выдавали себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы в районе города Шебекино", - отмечается в сообщении.

РосСМИ заявляют, что около 7:00 утра состоялся бой между российскими пограничниками и членами ДРГ. Со стороны силовиков нет жертв, утверждает Mash.

В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вообще отрицает, что на границе были какие-то волнения. На утреннем совещании он объявил, что данные об "украинской ДРГ" - фейк.

Украинская ДРГ захватила важный для РФ участок дороги

В конце октября американский Институт изучения войны (ISW) сообщал, что украинские диверсанты реализовали удачную спецоперацию в Херсонской области, в районе Подстепного (20 км к востоку от Херсона и 3 км от Днепра). Удалось захватить важный для войск РФ участок дороги. Также армии Украины удалось передислоцировать свои силы на острова в дельте Днепра. Теперь войска пытаются прорваться в села Пойма и Песчановка, говорилось в отчете Института.

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