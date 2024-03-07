Соратник российского диктатора по привычке утверждает, что в Украине - "неонацистский режим".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, один из ближайших соратников президента РФ Дмитрий Медведев прокомментировал вчерашний ракетный удар по Одесскому порту, признав, что цель была спланирована заранее.

В своем Telegram-канале он написал, что 6 марта целью атаки Кремля на Одессу не был кортеж президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город, чтобы встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Медведев утверждает, что при желании россияне вчера могли убить Зеленского, но цель удара была другой. "Была бы цель поставлена - попали бы... Но вот досадно все равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу (Зеленского - УНИАН)", - написал Медведев.

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При этом он оскорбляет президента Украины, называя "кровавым паяцем" и "слепым антироссийским оружием".

Удар по Одессе во время визита Зеленского

Напомним, вчера утром Россия ударила по Одессе во время встречи президента Украины и премьера Греции. Зеленский рассказал на брифинге, что видел этот удар, который привел к человеческим жертвам.

По словам Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту. Делегация услышала звук сирен, но не успела пройти в укрытие.

Позднее в ВСУ заявили, что целью россиян была портовая инфраструктура. Из-за ракетного удара погибли 5 человек, также сообщалось о пострадавших.

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