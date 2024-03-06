Участники встречи не успели даже спуститься в укрытие.

Во время встречи в Одессе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса Россия нанесла удар по городу. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного брифинга сообщил украинский лидер.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить - по военным или гражданским... Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю. Что есть погибшие, есть раненые", - сказал Зеленский.

По словам Кириакоса Мицотакиса, во время удара они находились в Одесском морском порту. Зеленский и его штаб показывали порт и рассказывали о его значении, а также о том, что надо, чтобы расширить возможности морского коридора для гражданских судов.

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"Уже в конце мы услышали звук сирен и были взрывы, которые очень близко произошли возле нас. Мы не успели уйти в какое-то защищенное место. И поэтому это очень впечатляющий опыт. Мы понимаем, что эта война касается всех. Нет людей, которые находятся вне этой войны. Эта война не милует никого", - сказал греческий премьер-министр.

Российские атаки по Одессе

Напомним, сегодня ночью российская армия запустила по Украине 42 ударных беспилотника, из которых 38 удалось ликвидировать. В частности, "Шахеды" уничтожены на территории Одесской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областей.

В операционной зоне Сил обороны юга подразделения ПВО в интенсивном режиме в течение четырех часов отражали массированную атаку дронов - 20 целей были уничтожены, из них две - на Херсонщине и 18 - в Одесской области. Враг направлял ударные беспилотники по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны, а маневры дронов в жилых кварталах затрудняли работу ПВО. В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе повреждены рекреационный объект, газопровод, жилые дома в частном секторе.

А уже днем россияне ударили по Одессе крылатой ракетой.

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