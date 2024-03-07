Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину ежедневно, подчеркнул Миллер.

6 марта российские оккупационные войска ударили по Одессе, где проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что этот акт еще раз демонстрирует, насколько критической является потребность украинских войск в средствах противовоздушной обороны.

"Этот удар является еще одним напоминанием о том, что Россия продолжает обстреливать Украину ежедневно. И это является напоминанием о потребности Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны", – цитирует его "Укринформ".

Он отметил насущную необходимость того, чтобы Конгресс США принял меры "чтобы поддержать Украину и ее борьбу с российской агрессией". При этом представитель Госдепа добавил, что Штаты находятся в постоянном контакте с Украиной и Грецией.

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Удар по Одессе во время визита Зеленского

Во время встречи в Одессе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в среду, 6 марта, Россия нанесла удары по городу. Взрывы прогремели совсем рядом, сообщил греческий политик.

Впоследствии стало известно, что россияне нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате ракетной атаки погибли пять человек.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя эту атаку, отметила, что удар не был связан с визитом Зеленского в Одессу. По ее словам, это связано с российским террором, который враг проводит "методично".

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