Официальная представительница МИД РФ отметилась версией о том, что ВСУ "бомбардировали" ядерный объект.

Официальный представитель МИД РФ и неофициальная "плакальщица" России Мария Захарова поделилась теорией о том, как Киев "атаковал" Курскую АЭС вечером 26 октября.

Захарова обвинила Украину в "бомбардировке" объекта и заявила, что "киевский режим" в рамках атаки заложил взрывчатку в три своих БПЛА. В этом акте "терроризма", как указала российский дипломат, Киев заручился поддержкой Запада. Комментарий Захаровой об атаке на Курскую АЭС МИД РФ опубликовал в субботу, 28 октября.

"Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", - говорится в заявлении Захаровой.

Представитель МИД РФ заявила, что особо "встревожена" этой причинно-следственной связью: "Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов".

Также она указала, что "бомбардировкой" Курской АЭС Киев поставил себя в один ряд с террористами и пожаловалась, что в России могла произойти полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран.

Захарову не любят даже в России

Отметим, что в России за Захаровой закрепилась не очень хорошая репутация: даже в пуле российских пропагандистов ее называют "пьяницей" и обвиняют в некомпетентных заявлениях. Подобными заявлениями в адрес Захаровой в октябре 2023 года отметился пропагандист из канала Соловьев Live Евгений Сатановский. Примечательно, что после слов о Захаровой Сатановского уволили.

На этой неделе в Украине "колыхнуло" Хмельницкую АЭС

РосСМИ заявляли, что вблизи Курской АЭС были зафиксированы три неизвестные БПЛА 26 октября. Сообщалось, что один из дронов "взорвался рядом" со складом ядерных отходов. Тогда о перехвате дронов также сообщало Минобороны РФ, обвинив Украину в попытке атаки. Знаменательно, что сама Россия, рассказывая об опасности ядерной катастрофы, в ночь на 25 октября ударила рядом с территорией Хмельницкой АЭС. Как отмечали очевидцы, объект "колыхнуло": из-за обстрела трясло как территорию станции и АЭС, так и близлежащее дома украинцев.

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