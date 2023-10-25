Обстрелом повреждены окна в административном и лабораторном корпусах Хмельницкой АЭС.

Ночью россияне нанесли удар неподалеку Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна административного и лабораторного здания атомного объекта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины. "Ночью враг нанес удар по территории неподалеку Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах", - говорится в сообщении.

Данных о пострадавших ведомство не предоставило. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области. Восстановительные работы начнутся, как только энергетиков допустят на место повреждения.

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Ядерный террор РФ-что известно

5 июня 2022 года российская ракета типа "Калибр" пролетела критически низко над Южноукраинской атомной электростанцией, а уже 19 сентября 2022 года российские оккупанты обстреляли промышленную зону Южноукраинской атомной электростанции. Тогда ракета упала в 300 м от реакторов.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта прошлого года. С тех пор станция неоднократно была на грани катастрофы и становилась инструментом ядерного шантажа России.

Из шести реакторов станции пять остаются в режиме холодного останова, в то время как блок №4 продолжает оставаться в состоянии горячего останова. Это происходит несмотря на то, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение ограничить работу всех шести блоков ЗАЭС до режима холодной остановки. По состоянию на 4 октября 2023 года оккупанты разогрели четвертый энергоблок станции.

Сейчас ситуация на Запорожской атомной электростанции, оккупированной российскими военными, с каждым днем ухудшается, что может привести к трагическим последствиям. В Минэнерго объяснили последствия дальнейшей оккупации ЗАЭС.

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