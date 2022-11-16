Российский оппозиционер Илья Пономарев: Новая Россия может передать под управление Киеву газовые и нефтяные месторождения

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью УНИАН рассказал о том, почему резко изчез Путин, какую выгоду Китай надеется получить от войны и как РФ будет выплачивать Украине репарации.

Путин не поехал на G-20, Лавров поехал и попал в больницу, потом Захарова записала видео, где она в туфлях и пляжных шортах якобы готовится к саммиту. Их ни во что не ставят и их все игнорируют. О чем это все говорит?

На этот саммит уже пригласили нас как представителей съезда народных депутатов, но мы решили проявить солидарность с Украиной и не поехать.

Вас пригласили как официальных представителей власти РФ?

Это шутка, конечно же. Но если учитывать, что наш съезд уже показывают по Первому каналу, я считаю, что все довольно серьезно.

Вы говорите, что вы более легитимный, чем та власть, которая сейчас в Кремле. С какой стороны показывают ваш съезд?

Легитимность Кремля равна нулю и даже имеет отрицательное значение, это прямая узурпация власти. Они и Конституцию под себя правили, и избирались в Крыму. А у депутатов, которые собирались в Польше, легитимность есть. Все люди были избраны на нормальных признанных выборах, где точно голосовали реальные люди по процедуре. С легитимностью здесь все в порядке, главный вопрос в признании. Мы видим, что Российская Федерация становится изгоем. Не случайно же Путин не полетел в Индонезию, ведь сказали, что его будут все бойкотировать даже с Лавровым. Человек не хочет подвергать себя глубокому унижению. Конечно, этот вакуум нужно заполнять. Я бы хотел подчеркнуть, что депутаты, которые собираются на этом самом съезде - это люди оппозиционных взглядов. Но взгляды у этих людей очень разные. Есть представители разных оппозиционных течений и разных партий, есть умеренные, есть радикальные. В этом и есть суть парламента. Совершенно неправильно воспринимать это как еще одну политическую силу - это не штаб революции и не еще одно политическое движение, а именно парламент.

Каким образом вы будете интегрироваться в Россию?

Съезд делает законы, которые будут введены в силу после смены власти. Съезд непосредственно сменой власти не занимается. Это делают по отдельности люди, которые являются делегатами в представляемых ими организациях. Например, ваш покорный слуга является сторонником именно силового сценария. Я считаю, что только так это возможно. Мы занимаемся работой с легионом "Свобода России", который воюет в составе ВСУ, занимаемся поддержкой внутреннего партизанского движения, ведем медиаресурсы. То есть мы стараемся разными способами играть на движении снизу.

Есть люди, которые считают, что власть сменится сверху. Будет заговор элит и так далее. Например, Михаил Ходорковский считает, что главное будет в этом, и он верит, что это сделают именно российские регионы. Мы на съезде сказали, что признаем и мирные, и силовые методы протеста, и информационную или правозащитную историю. Всё прекрасно, лишь бы люди делали что-то, а не просто разговаривали.

ВСУ вам помогают в этом. Уже который день не умолкает восторг по поводу освобождения Херсона, но Путин молчит. Он реально пропал?

А что ему сказать? Теперь арбуз есть только астраханский, а не херсонский. Я горжусь этой победой, и очень рад, что там принимали участие россияне. Я знаю, что в составе наступающих войск был Игорь Волобуев - известный бывший вице-президент "Газпромбанка", который перешел на сторону Украины, взял в руки оружие и как раз воюет на том направлении.

Вроде бы Иран отказался России поставлять оружие. США наконец поставили на место Путина? Или это совпадение?

Безусловно, это не совпадение.

Если вы обратили внимание, Путин "заткнулся" на тему ядерного оружия. Этот фитилек резко притушили. Думаю, это связано с размещением американских солдат в Румынии, Польше, с флотом, с подрывом "Северного потока". Все это является звеньями одной цепи.

Они очень правильно все делают, потому что сочетают кнут и пряник. Насколько я знаю, они попросили Украину говорить о том, что она готова вести переговоры. А это как раз то, что, как воздух, нужно Путину. Любая война заканчивается переговорами. Те пункты, которые касаются параметров восстановления страны, - это как раз переговорный процесс, конкретные механизмы и так далее. Но вывод войск - это вопрос безусловный, где других мнений быть не может.

Но ведь Путин может сделать кого-то "козлом отпущения"? Или его могут сделать?

Только его. Они же аннексировали уже Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Как они могут сделать шаг назад? Они же не смогут отозвать это признание. Путин сам себя загоняет в угол. Он делал это абсолютно осознанно, чтобы сузить поляну для маневра, но теперь эта его тактическая бравада превращается в большую стратегическую проблему. Он сам себе связал руки.

Как поражение на фронте отразится на смене власти в РФ? Это будет параллельный процесс? Или это будет результатом проигрыша?

Военные поражения будут создавать фон, усиливать неуверенность в элитах и недовольство в низах. Но сам по себе процесс смены может происходить только с двух сторон одновременно.

Никакая революция без раскола элит не будет успешна. Точно так никакой раскол элит не произойдет, пока люди не будут видеть реальный призрак 17-го года, который бродит по стране.

Байден буквально перед G-20 встречается с Си Цзиньпинем. Все понимают, что там одним из первых будет стоять вопрос Украины. Как вы думаете, какими будут итоги?

Сейчас Путин добился того, что он стал главным возмутителем спокойствия в мире, которого хотят придушить со всех сторон. В этом заинтересованы все. С Китаем все сложно. Он заинтересован в продолжении этого конфликта, любой исход для него выгоден. Сейчас это взаимное ослабление Запада и России. Если бы теоретически Путин победил, это бы ослабило Запад, был бы глубокий кризис блока НАТО, что для китайцев хорошо. Если победит НАТО (я имею в виду глобальную антипутинскую коалицию, где лидером является, безусловно, Украина), для Китая это тоже хорошо, потому что существует большая вероятность распада России и будет ее резкое ослабление. Китайцы на фоне этого будут выторговывать себе какие-то "плюшки".

Какие это могут быть "плюшки"?

Я бы предположил, что больше всего будут торговые вопросы. Экономика на фоне COVID-19 и войны немного притормозилась, поэтому Китаю очень важно, чтобы не было никаких ограничительных мер в этом направлении. На поверхности все говорят про Тайвань, но я не думаю, что это на самом деле может быть предметом торговли. С одной стороны американцы его не сдадут, а с другой - не будут за него воевать. Решение вопроса острова Тайвань прежде всего лежит в самом Тайване. Там достаточно сильные прокитайские партии и организации. Я думаю, рано или поздно они сами примут решение.

Недавно в Крыму девушек арестовали за исполнение "Ой у лузі червона калина". На днях появилось видео, где в Ялте и в Белгороде танцуют под Верку Сердючку, где поется: "Ще не вмерла Україна, якщо ми гуляєм так". О чем это говорит? Действительно ли слабеет эта власть? Или это совпадение?

Это часть информационной войны, которая идет между Украиной и Россией. Это можно назвать очередной успешной акцией в украинскую копилку. Зная очень хорошо российские регионы, я могу сказать, что психология людей, которые живут в приграничных областях, очень сильно охранительская. Она более охранительская, чем настроения России в целом. Это именно из-за ощущения того, что они рядом с границей. То, что доминирующее настроение именно такое, не отменяет разных точек зрения. Есть же и проукраинские точки зрения. Естественно, там есть антивоенная оппозиция, устраивающая свои акции, которые нужно замечать. Они показывают, что даже в России у Украины много союзников.

Вы говорили, что на ОРТ показывали о вашем народном собрании. Знаете ли вы какой была реакция зрителей?

Понятно, что этот репортаж был выдержан в ироническом ключе. С точки зрения российской власти это была диверсия. В главной политической программе недели добросовестно были показаны все дискуссии и повестка. Даже то, что мы говорили о необходимости физического устранения Путина. Это, конечно, мощнейший сигнал для российских граждан. Сейчас у меня вся почта завалена письмами, которые пишут: "Где записываться? Где дают оружие? Как с вами наладить контакт?"

Готовы люди взять оружие и пойти свергнуть власть?

Страна большая. Конечно, есть люди, которые к этому готовы. Но здесь много не надо. Та очередь, которая сейчас стоит на вступление в легион "Свобода России" - это примерно 10 тысяч человек.

В своем интервью телеканалу Freeдом вы сказали, что в качестве репарации и компенсации Украине новая Россия может передать под управление Киеву газовые и нефтяные месторождения и разработки. Как это будет происходить? Реальна ли она?

Это как раз и является предметом переговоров. Но я считаю, что такая ситуация могла бы оказаться взаимовыгодной и России, и Украине. Украина бы получила деньги на восстановление, а Россия начала бы выходить из санкционной петли.

Диана Шароди, Тала Калатай