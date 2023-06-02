Россиян уверяют, что "все назначенные объекты поражены".

В ночь на 2 июня российские оккупанты выпустили по Украине 15 крылатых ракет и 21 дрон-камикадзе, и все воздушные цели были сбиты украинскими силами ПВО.

Очередную массированную атаку, нацеленную в первую очередь на украинскую столицу, Минобороны РФ цинично назвало успешной и заявило, что целью была украинская ПВО.

"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по средствам противовоздушной обороны противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены", – утверждает ведомство страны-агрессора.

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Примечательно, что враг в сводке не уточняет локацию ночного удара и то, какая именно техника якобы была уничтожена.

Уничтожение Patriot в Украине - что сообщалось

После появления в Украине американских систем ПВО Patriot уничтожение российских воздушных целей стало еще более эффективным. На этом фоне российские оккупанты начали "охотиться" за этими системами и атаковать Украину дефицитными "Кинжалами" и "Искандерами", которые украинские силы обороны ликвидируют с помощью Patriot.

16 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине, используя "Кинжалы". В МО РФ после заявили, что якобы во время атаки было уничтожено пять пусковых установок Patriot. Ни Украина, ни США не подтвердили наличие серьезных повреждения установки, после оперативного ремонта на месте система продолжила работу.

В конце мая россияне снова заявили о поражении ЗРК Patriot в Киеве. На этот раз источником фейка стал министр обороны России Сергей Шойгу. В ВС Украины заявили, что комплексы Patriot целы и невредимы, и сбитые с их помощью ракеты "Искандер" – подтверждение тому.

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