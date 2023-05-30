Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз нафантазировал о поражении ЗРК Patriot в Киеве.

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot целы и невредимы, а уничтоженные баллистические ракеты "Искандер", которыми Россия атаковала Киевщину 29 мая, это подтверждают.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Суспильне. Он напомнил, что россияне в понедельник пытались нанести неожиданный удар "баллистикой", но им это не удалось.

"Вчера отработал комплекс Patriot, уничтожены все цели типа "Искандер", которые летели по баллистике. Вчера была внезапная неожиданная атака. Враг пытался застать нас неожиданно после ночной атаки на Киевщине, - и шахедами и крылатыми ракетами типа Х-101, Х-555. Но наши силы ПВО перезаряжаются, сразу в готовности, потому что враг коварен и может нанести удар в любой момент", - сказал Игнат.

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Он также уточнил, что комплекс Patriot цел: "Конечно что цел, уничтожили же все ракеты".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз нафантазировал о поражении ЗРК Patriot в Киеве. "Российские военные поразили ЗРК Patriot в Киеве в последние дни. За последние дни также уничтожены большие склады вооружений в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, отметил сегодня министр обороны", - заявил Шойгу.

Россия в ночь на 29 мая снова ударила по Киеву

Как сообщал УНИАН, утром 29 мая Россия запустила по Киевщине 11 ракет "Искандер-М" и "Искандер-К". Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, все цели удалось сбить нашим военным. Хотя, по словам представителя Воздушных сил ВСУ, 29 мая россияне выпустили до 10-ти "Искандеров" двух типов.

Перед этим ночью по столице враг также совершил комбинированный воздушный удар по Украине. ВС ВСУ удалось сбить 37 российских крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе "Shahed-136/131". При этом, около 40 целей сбили в направлении Киева.

Это не первые заявления Минобороны РФ об уничтожении Patriot. В середине мая они уже говорили, что поразили этот комплекс в Киеве "высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал". Правда, все оказалось совсем иначе.

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