Во время ночной атаки России 2 июня силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские цели, а именно 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.
Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 около 23:00 1 июня:
"Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр".
Что касается ракет, то, по информации Залужного, около 03:00 2 июня в воздушное пространство Украины зашли крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Каспия:
"Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону".
Массированная атака РФ в ночь на 2 июня - что известно
Поздно вечером 1 июня в ряде областей объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ракетного удара РФ и атаки дронами.
Позже стало известно, что Россия выпустила по Украине больше 30 воздушных целей.
По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эпицентром атаки снова стали Киев и Киевская область. При этом в столице пострадавших и разрушений нет, а вот в области сообщили о раненых 11-летнем ребенке и 68-летнем мужчине.