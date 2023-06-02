Россияне атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 и крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Во время ночной атаки России 2 июня силы противовоздушной обороны Украины уничтожили все вражеские цели, а именно 15 крылатых ракет и 21 ударный дрон.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, россияне атаковали Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131 около 23:00 1 июня:

"Заходили с южного направления, используя рельеф местности и русло реки Днепр".

Что касается ракет, то, по информации Залужного, около 03:00 2 июня в воздушное пространство Украины зашли крылатые ракеты Х-101/Х-555, выпущенные стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС из Каспия:

"Заходили с северного направления, атакуя Киев, маневрировали, пытаясь ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону".

Массированная атака РФ в ночь на 2 июня - что известно

Поздно вечером 1 июня в ряде областей объявили воздушную тревогу в связи с угрозой ракетного удара РФ и атаки дронами.

Позже стало известно, что Россия выпустила по Украине больше 30 воздушных целей.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эпицентром атаки снова стали Киев и Киевская область. При этом в столице пострадавших и разрушений нет, а вот в области сообщили о раненых 11-летнем ребенке и 68-летнем мужчине.