Дельфины должны спасти российский оккупационный флот от водолазов.

Россия значительно усилила охрану главной базы своего Черноморского флота в Севастополе. Для этих целей используют даже дрессированных дельфинов, сообщает британская разведка.

Так, россияне обустроили как минимум четыре слоя сетей и боновых заграждений, закрывающих вход в гавань. Но этим система обороны не ограничивается.

"В последние недели эта защита, весьма вероятно, также была усилена увеличением числа обученных морских млекопитающих. [Спутниковые] снимки показывают, что плавучих загонов для млекопитающих в гавани стало почти вдвое больше, и, скорее всего, там обитают дельфины-афалины", – говорится в сообщении.

Видео дня

Британская разведка отмечает, что дрессированных морских животных Россия применяет и в Арктике. Там используют не дельфинов, а китов-белух и тюленей, перед которыми ставят различные задачи.

"Те, что размещены в гавани Севастополя, скорее всего, предназначены для противодействия вражеским водолазам", – считает британская разведка.

Ситуация в Севастопольской бухте

Ранее журналисты выяснили, что Россия значительно усилила систему защиты Севастопольской бухты. Помимо упомянутых сетей и дрессированных дельфинов, вход в бухту защищают ракетно-артиллерийские системы и средства ПВО.

Столь сложные меры защиты понадобились оккупантам ввиду того, что севастопольская гавань уже неоднократно становилась объектом атак морских и воздушных беспилотников. В последний раз такая атака была осуществлена в конце апреля.

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