Девушка заявила, что "безумно сожалеет".

26-летняя россиянка Дарья Трепова, которую обвиняют в убийстве пропагандиста и "военкора" Владлена Татарского, на суде раскаялась в случившемся.

Как пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости", во время заседания суда, где рассматривалась апелляция на ее арест, Трепова выступила против того, чтобы заседания суду были закрытыми, и заявила, "безумно сожалеет".

"Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", — заявила Трепова.

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Закрыть заседание просила сторона обвинения, поскольку "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия". Суд выполнил эту просьбу и отказал обвиняемой в смягчении меры пресечения, оставив ее в СИЗО.

Убийство "военкора" Владлена Татарского - что сообщалось

Российский пропагандист и "военкор" Владлен Татарский погиб в начале апреля из-за взрыва, прогремевшего на его творческом вечере. Момент ликвидации Татарского попал на видео.

В убийстве обвинили жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову, ранее фигурировавшую в базах российских силовиков из-за участия в протестах против Путина. На встрече девушка вручила пропагандисту подарок – бюст со взрывчаткой, который, как предполагается, был начинен пластидом.

Российские силовики утверждают, что к убийству якобы причастна Украина, однако ответственность за него взяли российские партизаны.

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