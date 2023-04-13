ФСБ также "нашла след" российской оппозиции.

ФСБ ожидаемо обвинила в убийстве пропагандиста Владлена Татарского (коллаборанта из Макеевки Максима Фомина) украинские спецслужбы и украинских "агентов", в том числе уехавших за рубеж российских оппозиционеров.

В ФСБ утверждают, что в подготовке к убийству Татарского вместе с россиянкой Дарьей Треповой участвовал гражданин Украины Юрий Денисов. Он якобы передал ей взрывное устройство через сервис доставки и посредника.

По версии ФСБ, Денисов якобы в феврале прибыл в Россию из Киева через Латвию и собирал сведения о Татарском. После взрыва 3 апреля он вылетел в Турцию транзитом через Армению. ФСБ собирается объявить его в международный розыск.

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Также в ФСБ заявили о том, что Трепова "совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности в России". Ранее российский оппозиционер Иван Жданов говорил, что ФБК не причастен к теракту, в результате которого погиб Татарский.

Российские спецслужбы опубликовали фото якобы документов Денисова. Также в сеть слито видео, как якобы Денисов проходит границу и фото автомобиля, на котором он ехал.

Татарского взорвали - что известно

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" 2 апреля был ликвидирован российский военкор и пропагандист Владлен Татарский. У него в это время проходил там "творческий вечер".

Российские спецслужбы сразу же нашли виновного - местную жительницу Дарью Треповую, которая уже фигурировала в базах ФСБ после задержания на антипутинских митингах.

Трепова, по версии ФСБ, якобы подарила Татарскому статуетку, в которой была заложена та самая взрывчатка.

Примечательно, что это кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга ранее принадлежало главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину. Там по выходным собирались террористы на так называемый дискуссионный клуб "Кибер Z фронт".

Позже ответственность за убийство Татарского взяла на себя "Национальная республиканская армия": "Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб". "Республиканцы" также назвали героем Дарью Трепову, арестованную по подозрению в убийстве Татарского.

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