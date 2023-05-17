Ответственность за убийство пропагандиста взяла российская партизанская организация.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск гражданина Украины Юрия Денисова, сообщается на сайте ведомства. Его ранее назвали причастным к убийству российского пропагандиста Владлена Татарского.

35-летний мужчина из города Снежное в Донецкой области, оккупированного россиянами в 2014 году, по версии российских силовиков, в феврале 2023 года через Латвию приехал из Киева в Москву, где собирал сведения о Татарском.

После мужчина якобы передал ранее задержанной жительнице Санкт-Петербурга Дарье Треповой статуэтку со взрывчаткой, которую она принесла на встречу с пропагандистом.

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Российское издание "Дождь" сообщает, что, по данным ГИБДД, в 2017 году Денисов неоднократно приезжал в так называемую "ДНР" на автомобиле Mercedes, зарегистрированном в Украине.

Ликвидация Татарского - что нужно знать

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе "Стрит-бар", ранее принадлежавшем главарю "вагнеровцев" Евгению Пригожину, проходил "творческий вечер" российского "военкора" и пропагандиста Владлена Татарского. В помещении кафе прогремел взрыв, в результате которого Татарский был ликвидирован, около 40 человек пострадали.

Российские спецслужбы быстро нашли виновного и заявили, что 26-летняя россиянка Дарья Трепова, участвовавшая в антипутинских митингах, пронесла на встречу статуэтку со взрывчаткой.

Вскоре ФСБ РФ опубликовало новую версию, найдя в преступлении "украинский след". Якобы вместе с россиянкой Дарьей Треповой в подготовке к убийству "военкора" участвовал гражданин Украины Юрий Денисов – он передал статуэтку со взрывчаткой. Российское ведомство также опубликовало фотографию его водительских прав.

В самой России ответственность за убийство взяла на себя партизанская организация "Национальная республиканская армия". В ней заявили, что "данная акция подготовлена и осуществлена автономно", то есть без помощи иностранных государств и их спецслужб.

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