Девушка утверждает, что не знала о бомбе внутри статуэтки, которую подарила Татарскому.

Россиянку Дарью Трепову, которую обвиняют в убийстве так называемого "военкора" Владлена Татарского, хотят почти на 30 лет отправить "за решетку". Как сообщает "Медиазона", представитель прокуратуры настаивает на наказании для Треповой в виде 28 лет колонии общего режима.

Девушке, которая весной прошлого года принесла на "творческий вечер" Татарского статуэтку с вмонтированной взрывчаткой, вменяют несколько статей УК РФ. В частности, ее обвиняют в совершении теракта, повлекшем смерть человека (пункт "б" части 3 статьи 205), незаконном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1) и подделке документов (часть 4 статьи 327).

Отмечается, что по первой статье прокуратура запросила Треповой 19 лет лишения свободы, по второй — 14 лет со штрафом в 800 тысяч рублей, по третьей — три года лишения свободы. По совокупности преступлений предлагается общий срок в 28 лет.

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По данным ресурса, в зале суда Трепова признала, что использовала документы студентки художественной академии имени Репина Анастасии Криулиной, и принесла статуэтку на "творческий вечер" Z-блогера Татарского. "Подарок" взорвался у него в руках — "военкор" погиб, несколько десятков человек получили ранения.

В то же время, девушка настаивает, что понятия не имела о бомбе внутри статуэтки.

Сейчас вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, в квартире которого ее задержали. Ему вменяют укрывательство особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК РФ). Прокурор просит суд отправить Касинцева в колонию общего режима на 1 год и 10 месяцев.

Убийство Татарского

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2023 года в одном из кафе российского Санкт-Петербурга, которое принадлежало лидеру ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, произошел взрыв. Погиб гражданин Украины Максим Фомин, который с 2014 года присоединился к боевикам "ДНР", позднее стал российским военным блогером и пропагандистом под псевдонимом Владлен Татарский.

Российские силовики задержали Дарью Трепову, которую обвинили в том, что она передала Татарскому статуэтку с бомбой. Российские власти обвинили Трепову в связях оппозиционным Фондом борьбы с коррупцией – общественной организацией, созданной Алексеем Навальным.

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