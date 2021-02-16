Конфликт начался после того, как 80-летний мужчина попросил у своего 54-летнего сына выпить спиртного, однако тот ему отказал.

В Омской области (Россия) задержан россиянин, который заживо похоронил собственного отца.

Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 13 февраля 80-летний мужчина попросил у своего 54-летнего сына выпить спиртного, однако тот ему отказал. Из-за этого между ними возник конфликт, и сын несколько раз ударил отца молотком по голове. Решив, что отец скончался, сын вытащил его тело в огород и закопал.

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Родственники забили тревогу и вызвали полицию. На месте происшествия следователи нашли молоток и деревянную палку со следами крови. Тело пенсионера было обнаружено возле частного дома. Экспертиза показала, что мужчина скончался от переохлаждения.

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Автор: Денис Прядко