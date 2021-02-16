В Омской области (Россия) задержан россиянин, который заживо похоронил собственного отца.
Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России.
По версии следствия, 13 февраля 80-летний мужчина попросил у своего 54-летнего сына выпить спиртного, однако тот ему отказал. Из-за этого между ними возник конфликт, и сын несколько раз ударил отца молотком по голове. Решив, что отец скончался, сын вытащил его тело в огород и закопал.
Читайте такжеРоссиянин зарубил начальника топором, записал на видео и похвастался перед друзьями
Родственники забили тревогу и вызвали полицию. На месте происшествия следователи нашли молоток и деревянную палку со следами крови. Тело пенсионера было обнаружено возле частного дома. Экспертиза показала, что мужчина скончался от переохлаждения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Перепутал с женой: москвич избил молотком незнакомку на улице (видео)
- Челябинец зарезал и расчленил соседа, увидев его в платье
- В России мужчина из-за ревности жестоко убил свою девушку и её маленького брата (фото, видео)
- В России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского сада
- В РФ женщина убила новорожденную внучку и выбросила в мусорный контейнер
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram