В России осознают, что страна катится в пропасть, считает советник ОП.

В России уже понимают, что превратились в международного изгоя, и что захваченные территории им не удержать. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

"Они понимают, что на международных рынках они являются абсолютными изгоями, и никто не приемлет их концепцию этой войны, их оправдание этой войны и их последующие требования к этой войне", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что сегодня мир уже не намерен игнорировать факт российской агрессии, как это произошло в 2014 году. Он уверен, что это "реально деморализует" россиян.

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Также Подоляк считает, что для россиян стала очевидной невозможность удержать все территории, которые они ранее успели захватить, начиная с 2014 года.

"Они понимают, что это ворованное, что лояльности населения там нет, хотя они конечно пытались… Они подсознательно понимают, что после такой войны контролировать Крым невозможно. В Крыму будут идти боевые действия", – заявил он.

Еще одним последствием более чем года полномасштабной войны стала десакрализация фигуры Владимира Путина и его окружения.

"Люди не воспринимают их как авторитетов, особенно спикеров парламента. Если у них главный пропагандист сегодня – Медведев, качество пропаганды соответствующее. (...) Есть четкое понимание, что на территории Украины идет классическая оккупационная война… И все это абсолютно точно деморализует Россию", – считает Подоляк.

Ситуация в России – последние новости

Внутри России царит атмосфера имперского безумия, нарастающего страха и экономической деградации. Например, известный российский пропагандист Антон Красовский, ранее призывавший убивать украинских детей, на днях рассказал, что боится за свою жизнь.

Из-за западных санкций в российской экономике начинаются проблемы во всех секторах без исключения. Так, у россиян возникли трудности с ремонтом энергетического оборудования, поскольку ввозить иностранные комплектующие стало невозможно.

На этом фоне зомбированное население продолжает требовать новых территориальных захватов, в том числе оккупации Польши и Финляндии.

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